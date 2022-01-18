Стало известно, за кого голосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала итоги голосования главных тренеров и капитанов национальных сборных в определении лучшего футболиста 2021 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Награду The Best получил Роберт Левандовски, набравший 48 баллов. Нападающий "Баварии" обошел Лионеля Месси (ПСЖ) и Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), в активе которых 44 и 39 баллов соответственно.

Так, капитан сборной Казахстана Азат Нургалиев поставил на первое место Левандовски, отдав второе и третье Кариму Бензема ("Реал") и Криштиану Роналду "(Манчестер Юнайтед").

Наставник национальной сборной Талгат Байсуфинов же отдал первое место Салаху, расположив следом Месси и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").

Добавим, что Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за "Баварию" и сборную Польши.