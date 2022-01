Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА

Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

За сезон нападающий "Баварии" и сборной Польши забил 69 голов - 43 мяча в бундеслиге, 11 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии, два - на клубном чемпионате мира, а также 11 - в составе национальной команды.

В тройку лучших также вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен").

Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за "Золотой мяч", который по итогам 2021 года достался Лионелю Месси.

Топ-10 лучших футболистов года по версии ФИФА:

1. Роберт Левандовски ("Бавария") – 48 баллов

2. Лионель Месси (ПСЖ) – 44.

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 39

4. Карим Бензема ("Реал") – 30

5-6. Н'Голо Канте ("Челси") – 24

5-6. Жоржиньо ("Челси") – 24

7. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 23

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 16

9. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") – 11

10. Неймар (ПСЖ) – 10

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆



Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8