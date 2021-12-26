 O9dQmzzmNLt4qff0f2pvDuxJGjiNYjajO04eGaca
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто лучший спортсмен 2021 года? Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Салах и Мане вошли в команду года Африки

Салах и Мане вошли в команду года Африки
©middleeasteye.net
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Африки по итогам 2021 года, сообщают Vesti.kz.

В список вошли сразу четыре футболиста, выступающих за клубы английской премьер-лиги.

Голкипер: Эдуард Менди (Сенегал, "Челси").

Защитники: Али Маалуль (Тунис, "Аль-Ахли"), Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Ашраф Хакими (Марокко, "Пари Сен-Жермен").

Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д’Ивуар, "Милан"), Идрисса Гейе (Сенегал, "Пари Сен-Жермен"), Амаду Айдара (Мали, "РБ Лейпциг").

Нападающие: Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Себастьян Аллер (Кот-д’Ивуар, "Аякс"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити").

Тренер: Питсо Мосимейн (Южная Африка, "Аль-Ахли").

Салах и Мане вошли в команду года Африки. Фото 1

Фото: IFFHS

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Салах Мохамед АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 17:12
Футбол
Салах и Мане вошли в команду года Африки Салах и Мане вошли в команду года Африки
Вчера , 15:34
Футбол
Гвардиола раскритиковал людей, не носящих маски, и высказался по поводу вакцинации от коронавируса Гвардиола раскритиковал людей, не носящих маски, и высказался по поводу вакцинации от коронавируса
Вчера , 09:40
Футбол
Футболист умер во время матча. Известна причина Футболист умер во время матча. Известна причина
24 декабря, 18:36
Футбол
Футболист умер на разминке перед матчем Футболист умер на разминке перед матчем
24 декабря, 15:16
Футбол
23-летний футболист скончался через три дня после внезапного обморока на тренировке 23-летний футболист скончался через три дня после внезапного обморока на тренировке
24 декабря, 08:26
Футбол
Пеле выписали из больницы после химиотерапии Пеле выписали из больницы после химиотерапии
24 декабря, 07:47
Футбол
Буффон рассказал, почему до сих пор не завершил карьеру Буффон рассказал, почему до сих пор не завершил карьеру
23 декабря, 15:28
Футбол
Просился в сборную Казахстана, тревожил "Барсу" и забил с углового. Как выступает в Катаре экс-звезда "Кайрата" Просился в сборную Казахстана, тревожил "Барсу" и забил с углового. Как выступает в Катаре экс-звезда "Кайрата"
23 декабря, 08:08
Футбол
Футболист сборной Казахстана впервые сыграл после травмы и принес победу клубу турецкой Суперлиги Футболист сборной Казахстана впервые сыграл после травмы и принес победу клубу турецкой Суперлиги
22 декабря, 11:47
Футбол
Названо ключевое отличие между Месси и Роналду Названо ключевое отличие между Месси и Роналду
21 декабря, 19:42
Футбол
Опыт игры в КПЛ, возраст и статус легионера. Кого "Актобе" рассматривает в качестве основного вратаря Опыт игры в КПЛ, возраст и статус легионера. Кого "Актобе" рассматривает в качестве основного вратаря
19 декабря, 23:58
Футбол
Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его квартиры и машины Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его квартиры и машины
19 декабря, 11:29
Футбол
Владелец "Челси" Абрамович получил португальское гражданство Владелец "Челси" Абрамович получил португальское гражданство
18 декабря, 20:54
Футбол
Футболист забил "пижонский" пенальти и получил красную карточку Футболист забил "пижонский" пенальти и получил красную карточку
17 декабря, 22:08
Футбол
Аргентина и Бразилия будут играть в футбольной Лиге наций с Казахстаном Аргентина и Бразилия будут играть в футбольной Лиге наций с Казахстаном
16 декабря, 22:33
Футбол
Пожилой фанат поклялся не умирать до нового чемпионства любимого клуба. Спустя 70 лет его мечта сбылась Пожилой фанат поклялся не умирать до нового чемпионства любимого клуба. Спустя 70 лет его мечта сбылась
16 декабря, 19:52
Футбол
Европейский клуб собрался расстаться со вторым футболистом из Казахстана Европейский клуб собрался расстаться со вторым футболистом из Казахстана
16 декабря, 16:06
Футбол
Статую Марадоны установили в аэропорту Буэнос-Айреса Статую Марадоны установили в аэропорту Буэнос-Айреса
16 декабря, 09:29
Футбол
Назад спустя семь лет? Еще один футболист может вернуться в "Барселону" Назад спустя семь лет? Еще один футболист может вернуться в "Барселону"
15 декабря, 23:56
Футбол
Европейский клуб решил судьбу тренера из Казахстана после чемпионского сезона-2021 Европейский клуб решил судьбу тренера из Казахстана после чемпионского сезона-2021
15 декабря, 19:06
Футбол
Агуэро официально принял решение о своем будущем Агуэро официально принял решение о своем будущем
13 декабря, 11:45
Футбол
Фанаты 15-кратного чемпиона напали на футболистов после поражения команды в чемпионате Фанаты 15-кратного чемпиона напали на футболистов после поражения команды в чемпионате
11 декабря, 13:30
Футбол
Госпитализированный Пеле обратился к подписчикам Госпитализированный Пеле обратился к подписчикам
10 декабря, 11:11
Футбол
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы Определились участники плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
9 декабря, 17:27
Футбол
Забивной Ривалдо с молодыми Хави и Пуйолем. Каким был состав "Барселоны" в последний вылет из Лиги чемпионов Забивной Ривалдо с молодыми Хави и Пуйолем. Каким был состав "Барселоны" в последний вылет из Лиги чемпионов
8 декабря, 23:55
Футбол
Пеле вновь госпитализирован Пеле вновь госпитализирован
8 декабря, 10:57
Футбол
"Хочу выиграть как можно больше трофеев". Экс-лидер "Астаны" Барсегян прокомментировал переход в европейский клуб "Хочу выиграть как можно больше трофеев". Экс-лидер "Астаны" Барсегян прокомментировал переход в европейский клуб
8 декабря, 00:25
Футбол
Были варианты в России. Стало известно, где продолжит карьеру экс-лидер "Астаны" Были варианты в России. Стало известно, где продолжит карьеру экс-лидер "Астаны"
7 декабря, 20:11
Футбол
Боролся за чемпионство и гордился игрой с Месси. Как после ухода из "Кайрата" выступает испанский вингер Боролся за чемпионство и гордился игрой с Месси. Как после ухода из "Кайрата" выступает испанский вингер
7 декабря, 13:53
Футбол
Вылет из второго дивизиона Чили с последнего места, или как скатилась карьера 31-летнего Каньяса Вылет из второго дивизиона Чили с последнего места, или как скатилась карьера 31-летнего Каньяса
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus