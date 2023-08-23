Стала известна позиция Адиева по натурализации легионеров в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прояснил свою позицию по поводу натурализации легионеров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

- С недавних пор в сборной играет экс-спартаковец Александр Зуев, весной выступавший за "Крылья Советов". Каковы его перспективы и советуете ли вы руководству федерации натурализовать других хороших игроков, выступающих в казахстанском первенстве?

- Паспорта - это линия федерации. Там не хотят искусственно вводить кого-то в сборную, и я их полностью в этом поддерживаю. Скажу, не называя фамилий: к нам обращаются с готовностью поменять паспорт за некую денежную сумму. Я это полностью пресекаю. Это будет ниже моего достоинства, если мы за деньги станем привлекать футболистов.

У нас в команде личности, но они не играют сами по себе. У нас играет одно имя - сборная Казахстана. При мне натурализации точно не будет! Если человек дорожит национальной майкой, то он наш брат. Если вижу, как кто-то начинает вилять: "это хочу, то не хочу", то этот футболист автоматически убирается из сборной.

Что касается Зуева, то он родился в Казахстане, в Костанае, и сам заинтересован играть в сборной. Его никто не уговаривал. Поверьте, когда я услышал, что он получает гражданство, то ни разу ему не позвонил. И в федерации сказал: "Получит, тогда и буду с ним разговаривать". Когда это произошло, я его набрал. Он играет в конкурентной среде, почему бы нам не разнообразить атакующий потенциал? Пригласил его на сбор, но он получил травму и уехал. Сейчас Александр без команды, и его попадание в сборную проблематично. Будет играть на уровне, будет, как и любой другой футболист, вызываться.

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