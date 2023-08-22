Казахстан объявил состав на домашние матчи отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список футболистов, вызванных на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года против Финляндии и Северной Ирландии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В список вошли 33 игрока. Учебно-тренировочный сбор стартует 31 августа в Астане. Окончательный состав будет определен позднее.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Астана");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Багдат Каиров, Роман Асранкулов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все - "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Еркин Тапалов ("Кызылжар"), Лев Скворцов ("Химки", Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба - "Ордабасы"), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба - "Актобе"), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (все - "Астана"), Рамазан Оразов, Ислам Чесноков (оба - "Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба - "Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Иван Свиридов ("Шахтер");

Напомним, в сентябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два домашних матча. 7 сентября подопечные Магомеда Адиева сыграют против Финляндии. Начало встречи — в 20:00 по времени Астаны.

Через три дня наша команда примет сборную Северной Ирландии. Начало — в 19:00 по времени Астаны. Обе встречи пройдут на стадионе "Астана Арена".

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