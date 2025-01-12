Стала известна грандиозная цель в карьере Криштиану Роналду

Форвард "Челси" и сборной Португалии Жоау Феликс заявил, что Криштиану Роналду мечтает завоевать титул чемпиона мира, сообщают Vesti.kz. Ближайший мундиаль пройдет в 2026 году впервые в трех странах США, Канаде и Мексике.

- Да, я так думаю, и все указывает на это. У него есть мечта выиграть чемпионат мира, и мы сделаем все возможное, чтобы подарить ему эту награду. Думаю, это единственное, чего ему не хватает, - приводит слова Феликса O Jogo.

- Как думаешь, Роналду поедет на чемпионат мира?

Напомним, Роналду в 2026 году будет 41 год.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, и его формат претерпит значительные изменения. Команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, каждая из которых проведет три матча на групповом этапе. В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.