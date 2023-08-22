Состав сборной Казахстана по футболу снова объявят по-новому

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Сегодня 13:50
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Завтра, 23 августа, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявит окончательный список игроков, вызванных на предстоящие сентябрьские матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, это произойдет в эфире телеканала Qazsport. Это уже подобная вторая практика.

Данный способ объявления составов произошел впервые в истории казахстанского футбола и телевидения в мае. Тогда в прямом эфире Адиев озвучил окончательный список игроков на июньские матчи квалификации Евро-2024, а также причины вызова и невызова футболистов из расширенного списка. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два домашних матча. 7 сентября подопечные Адиева сыграют против Финляндии. Начало встречи — в 20:00 по времени Астаны.

Через три дня наша команда примет сборную Северной Ирландии. Начало — в 19:00 по времени Астаны. Обе встречи пройдут на стадионе "Астана Арена". 

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед
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