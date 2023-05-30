Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Впервые в истории. Состав сборной Казахстана по футболу объявят по-новому

Впервые в истории. Состав сборной Казахстана по футболу объявят по-новому
©КФФ

Завтра, 31 мая, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявит окончательный список игроков, вызванных на предстоящие июньские матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, это произойдет в эфире телеканала Qazsport. Данный способ объявления составов произойдет впервые в истории казахстанского футбола и телевидения. Начало трансляции в 16:00.

В прямом эфире будет озвучен окончательный список вызванных игроков, а также причины вызова и невызова футболистов из расширенного списка, который был объявлен ранее. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.

Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия), начало игры – в 00:45 по времени Астаны.

Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии. Игра пройдет на стадионе "Уиндзор Парк" (00:45).

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:17
Сборные
©КФФ Впервые в истории. Состав сборной Казахстана по футболу объявят по-новому
Сегодня , 11:19
Сборные
©ФК "Аль-Наср" В сборной Португалии приняли решение по Роналду
Вчера , 18:06
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана назвала расширенный состав на матчи отбора на Евро-2024
27 мая, 14:30
Сборные
©ФК "Астана" Капитан "Астаны" рискует пропустить матчи сборной Казахстана на Евро-2024
26 мая, 23:04
Сборные
©ФК "Кызыл-Жар" Лидер "Кызыл-Жара" близок к возвращению в сборную Казахстана спустя полтора года
26 мая, 18:23
Сборные
©instagram.com/magomedadiev/ "Футболисты ему верят". Кака высказался о феномене успеха Адиева в сборной Казахстана
25 мая, 07:48
Сборные
©КФФ За 2 миллиона в МЛС, "Дженоа" и "Зенит". Куда мог перейти Бауыржан Исламхан
24 мая, 23:25
Сборные
©КФФ Разгромом завершился футбольный матч Казахстана и России
24 мая, 19:01
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана по футболу получила форму с эксклюзивным дизайном
24 мая, 14:53
Сборные
©КФФ Плюс - капитан "Кызыл-Жара", минус - Самородов? Каких сюрпризов ждать в составе сборной Казахстана
23 мая, 17:14
Сборные
©ПФЛК "Качество казахстанских игроков упало". Интервью Кумыкова о "Кайсаре", конкуренции в КПЛ и фаворите сезона
23 мая, 14:11
Сборные
©КФФ "На Евро будет тяжело выйти". Кумыков оценил перспективы сборной Казахстана по футболу
19 мая, 22:33
Сборные
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024
19 мая, 18:50
Сборные
©КФФ Лидер ведущего клуба КПЛ не получит вызов в сборную на игры Евро-2024
19 мая, 13:27
Сборные
©ФК "Кайрат" "Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?
18 мая, 17:10
Сборные
©twitter.com/FIFAWorldCup ФИФА представила логотип чемпионата мира 2026 года
15 мая, 22:09
Сборные
©КФФ Принимал? Исламхан ответил на вопрос о допинге
15 мая, 21:00
Сборные
©КФФ Капитан сборной Казахстана раскрыл секрет успешной игры команды
11 мая, 14:35
Сборные
©КФФ В сборной Казахстана нашли замену Бауыржану Исламхану
11 мая, 07:53
Сборные
©instagram.com/samorodov_10_ 20-летний нападающий сборной Казахстана сделал предложение руки и сердца
10 мая, 16:47
Сборные
©КФФ Возвращение Астанова и Касыма? Кто освежит состав сборной Казахстана
9 мая, 13:10
Сборные
©UEFA Алибек Касым близок к вызову в сборную Казахстана
5 мая, 20:13
Сборные
©КФФ Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип стал отцом
2 мая, 18:20
Сборные
©ПФК ЦСКА Слуцкий назвал Зайнутдинова игроком без позиции. Мешает ли универсализм карьере лидера сборной Казахстана?
2 мая, 10:25
Сборные
©instagram.com/portugal/ В сборной Португалии определились с будущим Криштиану Роналду
2 мая, 10:08
Сборные
©twitter.com/MrAncelotti "Я уже сказал". Карло Анчелотти сделал заявление о работе в сборной Бразилии
29 апреля, 10:31
Сборные
©ФК "Левски" "Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
28 апреля, 20:31
Сборные
©КФФ "Симеоне говорил, что для него нет проблем". Экс-тренер сборной Казахстана - о поле на "Астана Арене"
27 апреля, 19:31
Сборные
© Яркий дебют Зайнутдинова и Сейдахмета за сборную Казахстана: забили по голу Венгрии и принесли победу. Как это было?
27 апреля, 09:03
Сборные
©ФК "Актобе" Сравнивали с игроком "Челси" и предлагали 300 тысяч. Куда стоит уезжать таланту казахстанского футбола?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus