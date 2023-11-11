В Словении рассказали о волнении перед матчем с Казахстаном за выход на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 11:50
©Nzs.si

Словенские любители футбола с большим волнением ожидают ближайшие матчи своей национальной сборной. За два тура до конца квалификации Евро-2024 команда с 19 очками лидирует в таблице группы, сообщают Vesti.kz.

Так, журналист издания Sportklub, Рок Вишкович, отметил, что сборная Словении может впервые за 14 лет квалифицироваться на крупный международный турнир (последний - ЧМ-2010). По его словам, в понедельник, 20 ноября, когда Словения на своем поле примет сборную Казахстана, на стадионе "Стожице" в Любляне ожидается аншлаг. И главный тренер словенцев Матьяж Кек уже говорил об этом на пресс-конференции, когда огласил состав сборной.

Отметим, что все билеты на матч, который примет 16-тысячная арена "Стожице", были раскуплены еще 18 октября, за 33 дня до проведения игры Словения - Казахстан. Это еще раз подтверждает ажиотаж в Словении перед важнейшими встречами за выход на чемпионат Европы.

Сборную Казахстана ждет домашний матч с Сан-Марино (17 ноября), а словенцы в тот же день сыграют на выезде с Данией. А 20 ноября их ждет очная встреча в Любляне.

Сборная Словении участвовала лишь на одном континентальном первенстве, в 2000 году. Что касается сборной Казахстана, то они могут впервые в истории квалифицироваться на турнир такого уровня.

О том, при каких раскладах сборная Казахстана попадет на Евро-2024, читайте здесь:

Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Казахстан Словения

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:50
Сборные
В Словении рассказали о волнении перед матчем с Казахстаном за выход на Евро-2024
Вчера , 22:10
Сборные
Футболисты сборной Израиля попали под ракетный обстрел
Вчера , 12:35
Сборные
"Турция? Сначала нужно взять трофей в КПЛ". Алиев - о "Кызыл-Жаре", сборной Казахстана и стажировке в Европе
9 ноября, 15:15
Сборные
Обида Роналду: почему форвард перестал общаться с тренером
9 ноября, 13:46
Сборные
Криштиану Роналду назвали лучшим футболистом в истории
9 ноября, 07:30
Сборные
В сборной Аргентины сделали заявление об уходе Месси 
8 ноября, 15:00
Сборные
Лидер группы назвал состав на матч с Казахстаном в отборе Евро-2024
8 ноября, 13:45
Сборные
Ряд натурализованных игроков и провал на ЧМ. Знакомимся с новым соперником сборной Казахстана
8 ноября, 09:49
Сборные
Тагыберген прибыл в расположение сборной Казахстана перед матчами отбора к Евро-2024
7 ноября, 18:59
Сборные
Сборная Казахстана сыграет с участником ЧМ-2022. Известны дата и место
© 2008 - 2023 ТОО «EML»