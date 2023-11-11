В Словении рассказали о волнении перед матчем с Казахстаном за выход на Евро-2024

Словенские любители футбола с большим волнением ожидают ближайшие матчи своей национальной сборной. За два тура до конца квалификации Евро-2024 команда с 19 очками лидирует в таблице группы, сообщают Vesti.kz.

Так, журналист издания Sportklub, Рок Вишкович, отметил, что сборная Словении может впервые за 14 лет квалифицироваться на крупный международный турнир (последний - ЧМ-2010). По его словам, в понедельник, 20 ноября, когда Словения на своем поле примет сборную Казахстана, на стадионе "Стожице" в Любляне ожидается аншлаг. И главный тренер словенцев Матьяж Кек уже говорил об этом на пресс-конференции, когда огласил состав сборной.

Отметим, что все билеты на матч, который примет 16-тысячная арена "Стожице", были раскуплены еще 18 октября, за 33 дня до проведения игры Словения - Казахстан. Это еще раз подтверждает ажиотаж в Словении перед важнейшими встречами за выход на чемпионат Европы.

Сборную Казахстана ждет домашний матч с Сан-Марино (17 ноября), а словенцы в тот же день сыграют на выезде с Данией. А 20 ноября их ждет очная встреча в Любляне.

Сборная Словении участвовала лишь на одном континентальном первенстве, в 2000 году. Что касается сборной Казахстана, то они могут впервые в истории квалифицироваться на турнир такого уровня.

О том, при каких раскладах сборная Казахстана попадет на Евро-2024, читайте здесь:

Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!