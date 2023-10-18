Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!

Сборная Казахстана стремится впервые в истории оказаться на чемпионате Европы. В текущей квалификации, после героической победы над Финляндией в гостях, в активе национальной команды 15 баллов. У лидирующих Словении и Дании по 19 очков. Шансы на то, чтобы оказаться на втором месте и завоевать путевку на Евро-2024, еще есть. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Октябрьские матчи квалификационного этапа позади - команда Магомеда Адиева прошла через сложный выезд по маршруту Дания - Финляндия. С датчанами сборная показала достойный уровень, но допустила несколько результативных ошибок, которые привели к поражению (1:3). Зато с финнами удалось совершить камбэк после дубля Бахтиера Зайнутдинова (2:1).

После вчерашнего результата сборная Казахстана сохранила для себя шансы попасть на Евро-2024 и лишила их национальную команду Финляндии. Скандинавы имеют на счету 12 баллов, и за два тура они никак не наберут 19 очков, то есть, не сравняются с Данией и Словенией. При этом не будем забывать, что у лидеров группы тоже будут свои матчи.

Теперь сборная Казахстана вернется к матчам уже в ноябре. 17-го числа команда проведет домашнюю встречу с аутсайдерами группы из Сан-Марино. А тремя днями позднее сыграет в последнем туре со Словенией в гостях.

Говорить о том, что Казахстан будет фаворитом в матче с Сан-Марино, даже не приходится. Это и так всем понятно. Но санмаринцы молодцы, потому что вчера они, наконец, забили первый гол в квалификации, поразив цель в домашнем матче с Данией (1:2). До 69-й минуты счет на табло был равным, и казалось, что это что-то из разряда фантастики, ведь от датчан все ожидали уверенного разгрома.

В итоге гости победили, но для Сан-Марино праздником стало просто то, что они забили гол. Теперь их разница мячей в текущем отборе составляет 1:26. С начала этого десятилетия санмаринцы забили всего четыре гола - Польше, Литве, Сент-Люсии и теперь Дании.

Побеждать своих скромных соперников на "Астана Арене" нужно уверенно и с запасом. При этом более интригующий будет другой матч, который пройдет в Копенгагене между командами Дании и Словении. Он состоится уже через час после окончания встречи Казахстан - Сан-Марино. И от него напрямую будет зависеть наличие дальнейших шансов на выход из группы по итогам последнего тура.

Команде Адиева, впрочем, как и всем казахстанским любителям футбола, нужно будет поболеть за Данию в очном противостоянии лидеров. Потому что со словенцами Казахстану играть в последнем туре, и в этом противостоянии все может решиться.

Если Дания обыграет Словению, а Казахстан дома не допустит осечек в игре с Сан-Марино, то ситуация в группе будет следующая: Дания уйдет в отрыв с 22 очками, Словения останется второй с 19 баллами, а у Казахстана станет 18 пунктов за тур до финиша квалификации.

В принципе, ничья в Копенгагене сохранит для Казахстана те же шансы. У Дании и Словении будет по 20 очков, а у Казахстана - 18. В последнем туре нашим в любом случае нужно будет выигрывать словенцев. В таком случае даже есть теоретические шансы финишировать в группе первыми, но для этого нужна сенсация от Северной Ирландии в последнем туре против Дании.

Абсолютно невыгодной для Казахстана будет лишь победа Словении над Данией, так как при таком раскладе наибольшее количество шансов на успех будет именно у этих двух сборных. Датчане вряд ли упустят свое в матче с Северной Ирландией, которая в отборочном цикле обыгрывала лишь Сан-Марино.

Если же победит Дания, то нужно будет бороться со Словенией, чтобы занять второе место. Матч будет гостевым, а дома в марте наша сборная словенцам проиграла - 1:2. Многообещающий гол Максима Самородова в первом тайме, но два пропущенных во втором.

Но ведь тоже самое было с Финляндией. В Астане скандинавы сумели одержать победу (1:0), но в Хельсинки команда Адиева сполна реваншировала то поражение. Поэтому домашняя неудача ни о чем не говорит, тем более случилось она уже семь месяцев назад. Что уж говорить, когда с финнами результат удалось изменить спустя месяц после домашнего поражения.

Если сборная Казахстана обыграет в гостях и Словению, то с 21 набранным баллом выйдет на Евро-2024 со второго места в группе. И это станет историческим достижением для всего отечественного футбола. В таком случае все будут ждать июня 2024-го, когда в Германии начнется новое континентальное первенство.

Поэтому подопечным Адиева нужно побеждать в двух оставшихся матчах и надеяться на то, что Дания не проиграет Словении в девятом туре квалификации. Конечно, нелегко, когда не все зависит от тебя, но шансы на успех есть, а это самое главное.

Фото: UEFA (1-2), КФФ (3)©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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