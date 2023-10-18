Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные

Автор:

Комментарии 1

Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!

Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!
©КФФ

Сборная Казахстана стремится впервые в истории оказаться на чемпионате Европы. В текущей квалификации, после героической победы над Финляндией в гостях, в активе национальной команды 15 баллов. У лидирующих Словении и Дании по 19 очков. Шансы на то, чтобы оказаться на втором месте и завоевать путевку на Евро-2024, еще есть. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Октябрьские матчи квалификационного этапа позади - команда Магомеда Адиева прошла через сложный выезд по маршруту Дания - Финляндия. С датчанами сборная показала достойный уровень, но допустила несколько результативных ошибок, которые привели к поражению (1:3). Зато с финнами удалось совершить камбэк после дубля Бахтиера Зайнутдинова (2:1).

После вчерашнего результата сборная Казахстана сохранила для себя шансы попасть на Евро-2024 и лишила их национальную команду Финляндии. Скандинавы имеют на счету 12 баллов, и за два тура они никак не наберут 19 очков, то есть, не сравняются с Данией и Словенией. При этом не будем забывать, что у лидеров группы тоже будут свои матчи.

Теперь сборная Казахстана вернется к матчам уже в ноябре. 17-го числа команда проведет домашнюю встречу с аутсайдерами группы из Сан-Марино. А тремя днями позднее сыграет в последнем туре со Словенией в гостях.

Говорить о том, что Казахстан будет фаворитом в матче с Сан-Марино, даже не приходится. Это и так всем понятно. Но санмаринцы молодцы, потому что вчера они, наконец, забили первый гол в квалификации, поразив цель в домашнем матче с Данией (1:2). До 69-й минуты счет на табло был равным, и казалось, что это что-то из разряда фантастики, ведь от датчан все ожидали уверенного разгрома.

В итоге гости победили, но для Сан-Марино праздником стало просто то, что они забили гол. Теперь их разница мячей в текущем отборе составляет 1:26. С начала этого десятилетия санмаринцы забили всего четыре гола - Польше, Литве, Сент-Люсии и теперь Дании.

Побеждать своих скромных соперников на "Астана Арене" нужно уверенно и с запасом. При этом более интригующий будет другой матч, который пройдет в Копенгагене между командами Дании и Словении. Он состоится уже через час после окончания встречи Казахстан - Сан-Марино. И от него напрямую будет зависеть наличие дальнейших шансов на выход из группы по итогам последнего тура.

Команде Адиева, впрочем, как и всем казахстанским любителям футбола, нужно будет поболеть за Данию в очном противостоянии лидеров. Потому что со словенцами Казахстану играть в последнем туре, и в этом противостоянии все может решиться. 

Если Дания обыграет Словению, а Казахстан дома не допустит осечек в игре с Сан-Марино, то ситуация в группе будет следующая: Дания уйдет в отрыв с 22 очками, Словения останется второй с 19 баллами, а у Казахстана станет 18 пунктов за тур до финиша квалификации.

В принципе, ничья в Копенгагене сохранит для Казахстана те же шансы. У Дании и Словении будет по 20 очков, а у Казахстана - 18. В последнем туре нашим в любом случае нужно будет выигрывать словенцев. В таком случае даже есть теоретические шансы финишировать в группе первыми, но для этого нужна сенсация от Северной Ирландии в последнем туре против Дании.

Абсолютно невыгодной для Казахстана будет лишь победа Словении над Данией, так как при таком раскладе наибольшее количество шансов на успех будет именно у этих двух сборных. Датчане вряд ли упустят свое в матче с Северной Ирландией, которая в отборочном цикле обыгрывала лишь Сан-Марино.

Если же победит Дания, то нужно будет бороться со Словенией, чтобы занять второе место. Матч будет гостевым, а дома в марте наша сборная словенцам проиграла - 1:2. Многообещающий гол Максима Самородова в первом тайме, но два пропущенных во втором.

Но ведь тоже самое было с Финляндией. В Астане скандинавы сумели одержать победу (1:0), но в Хельсинки команда Адиева сполна реваншировала то поражение. Поэтому домашняя неудача ни о чем не говорит, тем более случилось она уже семь месяцев назад. Что уж говорить, когда с финнами результат удалось изменить спустя месяц после домашнего поражения.

Если сборная Казахстана обыграет в гостях и Словению, то с 21 набранным баллом выйдет на Евро-2024 со второго места в группе. И это станет историческим достижением для всего отечественного футбола. В таком случае все будут ждать июня 2024-го, когда в Германии начнется новое континентальное первенство.

Поэтому подопечным Адиева нужно побеждать в двух оставшихся матчах и надеяться на то, что Дания не проиграет Словении в девятом туре квалификации. Конечно, нелегко, когда не все зависит от тебя, но шансы на успех есть, а это самое главное.

Фото: UEFA (1-2), КФФ (3)©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Адиев Магомед Казахстан Дания Словения Зайнутдинов Бахтиер

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Вчера , 22:21
Сборные
©КФФ Зайнутдинов - лучший бомбардир в истории сборной Казахстана. На очереди еще один рекорд
Вчера , 19:51
Сборные
©uefa.com Гибель в Брюсселе двух болельщиков: УЕФА принял решение по матчу Бельгия - Швеция
Вчера , 19:17
Сборные
©instagram.com/kff_team Чемпион России оценил шансы Казахстана на выход в финальную часть Евро-2024
Вчера , 17:21
Сборные
©КФФ "Если забью Словении, меня уберут из "Копера". Оразов - о сборной Казахстана, Зайнутдинове и адаптации в Европе
Вчера , 17:01
Сборные
©instagram.com/kff_team Назван судья, которого должен благодарить Казахстан за победу над Финляндией
Вчера , 16:46
Сборные
©twitter.com/EURO2024 УЕФА откликнулся на победу сборной Казахстана над Финляндией
Вчера , 15:45
Сборные
©instagram.com/neymarjr Неймар написал трогательный пост после тяжелой травмы в проигранном матче
Вчера , 15:23
Сборные
©КФФ Нападающий сборной Казахстана из "Актобе" может перебраться в Европу
Вчера , 14:20
Сборные
©КФФ "Мне не понравилась эта реакция". Игрок сборной Казахстана - о критике от лидера группы "Ирина Кайратовна"
Вчера , 09:48
Сборные
©palloliitto.fi "Смешно получилось". Экс-игрок сборной Казахстана шокировал своим заявлением после победы над Финляндией
Вчера , 09:16
Сборные
©UEFA Стал известен главный претендент на победу на Евро-2024
18 октября, 22:37
Сборные
©ФК "Химки" Чемпион Европы надеется на дебют в сборной Казахстана
18 октября, 21:53
Сборные
©КФФ Назван фаворит Евро-2024 по футболу
18 октября, 21:00
Сборные
©КФФ Вратарь сборной Казахстана сделал эмоциональное заявление после победы над Финляндией
18 октября, 19:38
Сборные
©КФФ Казахстану сообщили плохие новости перед концовкой отбора на Евро-2024
18 октября, 18:57
Сборные
©КФФ В России оценили шансы сборной Казахстана на выход на Евро-2024
18 октября, 17:46
Сборные
©КФФ В России оценили позитивный момент для сборной Казахстана в уходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
18 октября, 17:12
Сборные
©КФФ Защитник сборной Казахстана вошел в топ-3 отбора на Евро-2024
18 октября, 16:46
Сборные
©Euro 2024 На Евро пробились девять сборных. Кто еще борется в квалификации, а кого ждет плей-офф Лиги наций?
18 октября, 15:58
Сборные
©КФФ Назван успешный метод Адиева в работе со сборной Казахстана
18 октября, 14:36
Сборные
©Кадр из видео Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после победы над Финляндией
18 октября, 13:46
Сборные
©instagram.com/leomessi Месси прокомментировал победу Аргентины в отборе ЧМ-2026
18 октября, 12:56
Сборные
©КФФ Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!
18 октября, 10:37
Сборные
©palloliitto.fi/Juha Tamminen Это был тяжелый удар - тренер Финляндии о поражении от Казахстана
18 октября, 10:15
Сборные
©instagram.com/abrayev В России разобрали камбэчище сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
18 октября, 09:52
Сборные
©instagram.com/gggboxing Головкин обратился к сборной Казахстана после сенсации в матче с Финляндией
18 октября, 09:35
Сборные
©instagram.com/kuat__khamitov "Для меня ваш футбол просто воздух". Резкие слова Куата Хамитова о сборной Казахстана
18 октября, 09:16
Сборные
©twitter.com/England Англия одержала волевую победу над Италией в отборе на Евро-2024
18 октября, 09:00
Сборные
©instagram.com/abrayev В Казахстане назвали сказкой победу над Финляндией
18 октября, 08:42
Сборные
©FSGC Соперник Казахстана едва не сотворил сенсацию в отборе на Евро-2024

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus