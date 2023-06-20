В Северной Ирландии назвали лучшего игрока Казахстана после поражения в отборе на Евро-2024

Североирландский обозреватель Джулиан Тейлор прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационный исход матча между сборными Северной Ирландии и Казахстана в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

Минувшей ночью сборная Казахстана одержала громкую победу в Белфасте, обыграв Северную Ирландию со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова.

"Это было неожиданно. Казахстан показал очень хорошую организованную игру. При этом хозяева поля выглядели скучными и предсказуемыми. Без везения не обошлось, но в данный момент гости были вознаграждены за настрой и старания. Однозначно стоит отметить автора гола. По большому счету, все шло к ничьей, которая уже устраивала Казахстан. Аимбетов смело взял на себя игру и добыл победу. Его неожиданное решение поставило в тупик всю защиту и вратаря. Это был ключевой эпизод, который окончательно добил надежды Северной Ирландии на попадание на Евро", - отметил Тейлор.

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После четырех туров команда делит первую строчку с Финляндией, набрав девять баллов из 12 возможных. Уже в следующем туре, который состоится 7 сентября, может определиться единоличный лидер группы H - Казахстан и Финляндия проведут матч в Астане.