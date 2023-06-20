Сенсацией завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024

Сборные Словении и Дании встретились в четвертом туре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы H в Любляне завершился вничью - 1:1. Счет в этой игре на 25-й минуте открыли хозяева поля после того, как отличился Андраж Шпорар.

Датчане отыгрались на 42-й минуте благодаря голу Расмуса Хейлунна.

Сборная Дании считалась фаворитом матча. Команда Каспера Юльманна статистически превзошла хозяев поля по владению мячом (61 процент против 39-ти) и нанесла больше ударов по воротам - десять против шести.

Отметим, что сборная Казахстана, представленная в этой группе сотворила сенсацию в Белфасте, а Финляндия ожидаемо набрала три очка в домашнем матче с Сан-Марино.

Таким образом, словенцы и датчане набрали по семь очков и делят третье и четвертое место в группе. Сборные Финляндии и Казахстана, имеющие по девять баллов, лидируют в этой группе. У команды Северной Ирландии три очка и пятое место, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино, которая идет без набранных баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →