Со счетом 4:3 завершился матч отбора к ЧМ-2026 с участием Казахстана

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в группе J, где выступает сборная Казахстана, состоялся результативный поединок между командами Бельгии и Уэльса, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на поле бельгийцев и завершилась зрелищной победой хозяев - 4:3.

Уже к 27-й минуте подопечные Доминико Тедеско вели со счетом 3:0. Сначала Ромелу Лукаку реализовал пенальти на 15-й минуте, затем отличились Юри Тилеманс (19') с передачи Максима де Кюйпера и Джереми Доку (27'), которому ассистировал Зино Де Винтер.

Казалось, что исход матча предрешен, однако сборная Уэльса показала характер. В компенсированное к первому тайму время Гарри Уилсон сократил отставание, реализовав пенальти (45+7'), а сразу после перерыва валлийцы сравняли счет благодаря голам Сорана Томаса (51') и Бреннана Джонсона (69').

Тем не менее победу бельгийцам на 88-й минуте принес точный удар капитана - Кевина Де Брюйне, которому ассистировал Юри Тилеманс.

Этот матч стал важным в контексте борьбы в группе J, где также выступает сборная Казахстана. Напомним, ранее подопечные Али Алиева уступили Северной Македонии (0:1).

Турнирное положение в группе J:Северная Македония - 8 очков (4 игры)Уэльс - 7 очков (4 игры)Бельгия - 4 очко (2 игры)Казахстан - 3 очка (3 игры)Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)