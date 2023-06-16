Сборные Испании и Италии определили второго финалиста Лиги наций

Сборная Испании по футболу обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций. Полуфинальная встреча, прошедшая в нидерландском Энсхеде, завершилась со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

В составе победителей отличились Йереми Пино (3-я минута) и Хоселу (88-я). У проигравших гол забил Чиро Иммобиле (11-я, с пенальти).

В финале Лиги наций Испания сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.

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