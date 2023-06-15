Сборные Хорватии и Нидерландов выявили первого финалиста Лиги наций

Сборная Хорватии по футболу в дополнительное время обыграла Нидерланды в полуфинале Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Роттердаме, завершилось со счетом 2:2. А в овертайме удача сопутствовала хорватам - 4:2.

В составе победителей отличились Андрей Крамарич (55-я минута, с пенальти), Марио Пашалич (73-я), Бруно Петкович (98-я) и Лука Модрича (116-я, с пенальти). У проигравших голы забили Дониелл Мален (34-я) и Ноа Ланг (90+6-я).

Как итог, Хорватия стала первым финалистом Лиги наций. В решающем матче она встретится с победителем другой полуфинальной игры Испания - Италия, они сыграют между собой 15 июня.

Матч за третье место и финал состоятся 18 июня.

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