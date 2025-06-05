В сборную Казахстана наняли специалиста из российского клуба перед отбором к ЧМ-2026

Нутрициолог российского футбольного клуба "Сочи" Полина Силинская получила назначение в сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Об этом сообщила пресс-служба сочинского клуба. Согласно информации Силинская отработает с коллективом Али Алиева предстоящие июньские матчи. А именно товарищескую выездную игру с Беларусью (5 июня) и домашнюю встречу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии (9 июня).

"Наш специалист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной Казахстана. Команде Али Алиева предстоит сыграть за это время два матча - контрольный с Беларусью и официальный с Северной Македонией в рамках квалификации ЧМ-2026", - заявили в "Сочи".

При этом будет ли специалист работать с национальной командой после июньского сбора не сообщается.

Напомним, что контрольная игра с Беларусью состоится уже сегодня, 5 июня. Прямая трансляция доступна по ссылке.

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