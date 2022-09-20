Сборную Казахстана по футболу хотят лишить очков в Лиге наций

Тренер сборной Беларуси Олег Радушко высказался о матче Лиги наций против команды Казахстана, назвав задачу своих футболистов, передает pressball.by. Встреча состоится 22 сентября в Астане.

Ранее стало известно, что на матче ожидается аншлаг, а еще один специалист из Беларуси раскрыл план на игру.

"В первую очередь, намерены добиться положительного результата и наиграть состав на будущие матчи национальной сборной. Будем делать все для того, чтобы обыграть команду Казахстана. Летим туда, чтобы играть на результат. При этом считаю, что в июне мы должны были побеждать казахстанцев, ведь у нас было больше моментов.

Наши ребята работают, тренируются над завершением атак. Как индивидуально, так и в командных атакующих действиях. Надеюсь, что футболисты проявят свои лучшие качества и будут забивать голы", - приводит издание позицию Радушко, которую он озвучил в эфире программы "Ясно о футболе".

Добавим, ранее Казахстан объявил список кандидатов на решающие матчи турнира: победа над Беларусью принесет подопечным Магомеда Адиева досрочную победу в группе дивизиона С.

Аншлаг? Появилась информация об историческом матче Казахстана в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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