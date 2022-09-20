Сборную Казахстана по футболу хотят лишить очков в Лиге наций

Тренер сборной Беларуси Олег Радушко высказался о матче Лиги наций против команды Казахстана, назвав задачу своих футболистов, передает pressball.by. Встреча состоится 22 сентября в Астане.
Ранее стало известно, что на матче ожидается аншлаг, а еще один специалист из Беларуси раскрыл план на игру.
"В первую очередь, намерены добиться положительного результата и наиграть состав на будущие матчи национальной сборной. Будем делать все для того, чтобы обыграть команду Казахстана. Летим туда, чтобы играть на результат. При этом считаю, что в июне мы должны были побеждать казахстанцев, ведь у нас было больше моментов.
Наши ребята работают, тренируются над завершением атак. Как индивидуально, так и в командных атакующих действиях. Надеюсь, что футболисты проявят свои лучшие качества и будут забивать голы", - приводит издание позицию Радушко, которую он озвучил в эфире программы "Ясно о футболе".
Добавим, ранее Казахстан объявил список кандидатов на решающие матчи турнира: победа над Беларусью принесет подопечным Магомеда Адиева досрочную победу в группе дивизиона С.
Аншлаг? Появилась информация об историческом матче Казахстана в Лиге наций
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