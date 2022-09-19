Аншлаг? Появилась информация об историческом матче Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу может досрочно выиграть свою группу в дивизионе С Лиги наций, а за несколько дней до игры почти все билеты выкуплены, сообщает pressball.by. В случае победы казахстанцы совершат историческое достижение.
Ранее национальная сборная начала подготовку к решающим матчам турнира, а одна из игр может собрать полный стадион.
"На матч Лиги наций Казахстан - Беларусь выкуплено уже более 25 тысяч билетов.
Поединок состоится 22 сентября и пройдет на "Астана-Арене", которая вмещает 30 200 зрителей. Стоимость билета - от 1000 до 5000 тенге (5,5-27 тысяч рублей)", - пишет издание.
Кто из молодых футболистов поможет сборной Казахстана сотворить историю в Лиге наций
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