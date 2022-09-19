Аншлаг? Появилась информация об историческом матче Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу может досрочно выиграть свою группу в дивизионе С Лиги наций, а за несколько дней до игры почти все билеты выкуплены, сообщает pressball.by. В случае победы казахстанцы совершат историческое достижение.

Ранее национальная сборная начала подготовку к решающим матчам турнира, а одна из игр может собрать полный стадион.

"На матч Лиги наций Казахстан - Беларусь выкуплено уже более 25 тысяч билетов.

Поединок состоится 22 сентября и пройдет на "Астана-Арене", которая вмещает 30 200 зрителей. Стоимость билета - от 1000 до 5000 тенге (5,5-27 тысяч рублей)", - пишет издание.

Кто из молодых футболистов поможет сборной Казахстана сотворить историю в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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