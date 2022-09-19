Кто из молодых футболистов поможет сборной Казахстана сотворить историю в Лиге наций

До заключительных матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций остались считанные дни. В этом материале корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых молодых игроках, вызванных Магомедом Адиевым на предстоящие встречи, а также подробнее об их статистике и шансах выхода на поле.

В итоговую заявку национальной команды вошли 27 человек, и среди них мы выделили топ-6 молодых. Изначально планировалось рассказать о пяти футболистах, но вот только двое игроков родились в один день, поэтому они оба попали в список. Начнем с более опытных представителей молодежи:

Мухаммеджан Сейсен (23 года и семь месяцев)

Голкипер "Тараза" далеко не первый раз вызывается в национальную сборную, но пока на его счету лишь один проведенный тайм прошлогоднего товарищеского матча с Северной Македонией (0:4), в течение которого он трижды вынимал мяч из сетки.

В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах за "Тараз", пропустив в них 26 мячей и заработав два предупреждения.

Вряд ли Сейсен вытеснит из основы Игоря Шацкого. Но в борьбе за звание второго вратаря он выглядит предпочтительнее Бекхана Шайзады. Если сборная Казахстана обыграет Беларусь в первой встрече и обеспечит себе первое место в квартете, то, может быть, тренерский штаб даст сыграть Сейсену в гостевой встрече с Азербайджаном.

Талгат Кусяпов (23 года и семь месяцев)

Защитник "Астаны" родился в тот же день, что и Мухаммеджан. В отличие от голкипера, Талгат за сборную не играл вообще, даже в контрольных матчах. И в этот раз он надеется дебютировать в футболке главной команды страны.

В этом сезоне Кусяпов впервые является твердым игроком основы в "Астане". В столичный клуб он перебрался еще шесть лет назад, но затем были сезоны за дубль и непрекращающиеся аренды. Однако в текущей кампании он провел уже 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал столько же результативных передач, а также заработал пять "горчичников". Кроме того, Талгат летом дебютировал в еврокубках.

Конкуренция в линии защиты в составе сборной Казахстана достаточно высока, и есть куда более опытные игроки. На привычной для Кусяпова позиции первым номером является другой левоногий защитник и его друг детства Алип. Поэтому, как и в случае с Сейсеном, игровое время Кусяпова будет зависеть от результатов встреч.

Нуралы Алип (22 года и девять месяцев)

Один из лучших футболистов страны выступает на правах аренды за питерский "Зенит". В составе лидера российской премьер-лиги основным казахстанец не стал и является твердым игроком ротации.

После десяти туров в РПЛ он сыграл суммарно всего 44 минуты. Еще три полных матча он провел в рамках Суперкубка и Кубка России.

Нет сомнений, что Нуралы будет одним из ключевых игроков сборной. Поэтому с большой долей вероятности защитник "Зенита" выйдет в старте уже 22 сентября в игре со сборной Беларуси. К текущему моменту на счету Алипа 18 матчей за сборную Казахстана.

Эльхан Астанов (22 года и четыре месяца)

Лидер "Ордабасы" проводит невероятный сезон. Кажется, он полностью раскрылся как в составе сборной, так и в родном клубе. Пока на счету полузащитника четыре матча в составе национальной команды, но в них он уже отметился и голом, и ассистом.

В 27 матчах этого сезона в составе "Ордабасы" Астанов забил девять мячей, раздал восемь голевых передач и получил четыре желтые карточки.

За последний месяц "Ордабасы" пережил сложный период, следовательно, нелегким, особенно в моральном плане, он выдался и для Эльхана. Надеемся, что выступления за сборную снова придадут футболисту дополнительную уверенность. Шансы на выход в старте у игрока есть.

Абылайхан Жумабек (20 лет и 11 месяцев)

Форвард "Тараза" проводит прорывной сезон в своей карьере, впрочем, как и Астанов. 13+2 в 26 матчах за родной клуб уверенно открыли перед Жумабеком двери в состав национальной команды.

Сыграв более 1700 минут в текущей кампании, Абылайхан ни разу не был предупрежден арбитром. Это говорит о его дисциплине на поле, и такие игроки Адиеву, конечно же, нравятся.

В нападении конкуренция тоже неслабая. Абат Аймбетов был основным игроком в исторических июньских матчах, а у Романа Муртазаева тоже неплохая статистика на клубном уровне. Артур Шушеначев уже играл за сборную, и в этом плане более опытный, а также есть Бахтиер Зайнутдинов, которого могут использовать и в нападении.

Но кажется, что даже если не в старте, то со скамейки запасных Абылайхан на поле точно выйдет. Поэтому его дебют за сборную - лишь вопрос времени.

Адилет Садыбеков (20 лет и четыре месяца)

Полузащитник "Кайрата" достаточно быстро стал одним из основных игроков алматинской команды. Это первый сезон Садыбекова на таком уровне, и пока парень держится молодцом.

В 14 матчах у него 2+2, а также две желтые карточки. За последние месяцы он дебютировал не только в еврокубках, но и в КПЛ. А теперь так же быстро оказался в составе сборной Казахстана.

Однако в центре поля есть целый ряд опытных исполнителей, поэтому не стоит ожидать, что Адилет сразу же станет игроком основы. Возможно, ему представят шанс выйти на замену, а может быть и такое, что в этих двух матчах его вообще не задействуют (с тем же Жумабеком такое было в июне).

Напомним, что сборная Казахстана 22 сентября сыграет на своем поле с соперниками из Беларуси, а 25 сентября - на выезде с командой Азербайджана.

Фото: ФК "Тараз" (1, 5), ФК "Астана" (2), ФК "Зенит" (3), ФК "Ордабасы" (4), ФК "Кайрат" (6)©️

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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