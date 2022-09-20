Тренер сборной Беларуси собрался испортить исторический момент для Казахстана в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана, сообщает сайт АБФФ. Он назвал ключевых игроков из состава национальной команды, которые играют в КПЛ и выразил оптимистичное мнение об исходе игры с подопечными Магомеда Адиева.
- Как себя чувствуют легионеры, прибывшие в сборную?
- Могу точно сказать, что они в хорошем состоянии. И по разговорам с ними, и по анализу наших специалистов - ребята заряжены и функционально готовы. В команде есть игроки из казахстанского чемпионата - это и Эбонг, и Поляков с Юденковым - они будут играть важную роль, так как хорошо знают поле в Астане. Говорят, оно достаточно сложное, жесткое и в то же время быстрое. Опыт этих ребят нам пригодится.
- Можем ли мы рассчитывать на победу в Астане?
- В нашей прошлой игре мы превзошли казахов по всем показателям: удары, угловые, владение мячом… Сыграем в атаку и в этот раз, нашей команде по силе победить. Я уже как-то говорил: если парни поверят в себя настолько же, насколько в них верю я - все получится.
Напомним, матч состоится 22 сентября в Астане. Сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа над Беларусью позволит национальной команде досрочно занять первое место в квартете.
Реклама