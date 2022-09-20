Тренер сборной Беларуси собрался испортить исторический момент для Казахстана в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана, сообщает сайт АБФФ. Он назвал ключевых игроков из состава национальной команды, которые играют в КПЛ и выразил оптимистичное мнение об исходе игры с подопечными Магомеда Адиева.

- Как себя чувствуют легионеры, прибывшие в сборную?

- Могу точно сказать, что они в хорошем состоянии. И по разговорам с ними, и по анализу наших специалистов - ребята заряжены и функционально готовы. В команде есть игроки из казахстанского чемпионата - это и Эбонг, и Поляков с Юденковым - они будут играть важную роль, так как хорошо знают поле в Астане. Говорят, оно достаточно сложное, жесткое и в то же время быстрое. Опыт этих ребят нам пригодится.

- Можем ли мы рассчитывать на победу в Астане?

- В нашей прошлой игре мы превзошли казахов по всем показателям: удары, угловые, владение мячом… Сыграем в атаку и в этот раз, нашей команде по силе победить. Я уже как-то говорил: если парни поверят в себя настолько же, насколько в них верю я - все получится.

Напомним, матч состоится 22 сентября в Астане. Сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа над Беларусью позволит национальной команде досрочно занять первое место в квартете.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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