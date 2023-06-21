В сборной Португалии отреагировали на абсолютный рекорд Роналду

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Сегодня 11:38
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Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал итоги матча отборочного турнира Евро-2024 с Исландией (1:0), в котором Криштиану Роналду установил мировой рекорд, сообщают Vesti.kz.

"Это был хороший сценарий для Роналду. Невероятный праздник, первый футболист, сыгравший 200 матчей за сборную. Это требует много усилий, он - пример для португальского футбола и пример для страны.

Это было очень сложное выступление. Думаю, что Исландия играла очень хорошо и дала нам тяжелый бой. Они хорошо организованы. 11 угловых показывают наше атакующее намерение. Я рад, что мы смогли победить", - приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в прошедшем матче Роналду забил победный гол в самой концовке. На данный момент Португалия возглавляет группу J с 12 набранными очками в четырех матчах.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за национальную команду и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия

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