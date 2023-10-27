В сборной Казахстана рассказали о серьезной потере на матчи отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, что травма Асхата Тагыбергена - серьезная потеря для национальной команды перед предстоящими матчами в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Тагыберген получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура национального чемпионата с "Шахтером" (3:1), вследствие чего выбыл из строя примерно на шесть недель.

- Асхат Тагыберген получил травму. Насколько повлияет его отсутствие на тренировочный процесс?

"К сожалению, мы не сможем рассчитывать на него в предстоящих играх, это серьезная потеря для нас. Но я всегда говорю, что мы не должны акцентировать внимание на проблемах. Нам нужно их принимать и решать. Есть определенное видение, как мы будем перестраиваться, но об этом будем думать уже в тренировочном процессе. Асхату предстоит лечение в Германии, и я желаю ему скорейшего возвращения! Он - наш капитан, лидер. Если к тому времени он вернется в Казахстан, хотим, чтобы он поехал с нами в Словению и поддержал ребят. Его роль в коллективе очень большая, даже если он не играет. В прошлый раз Сергей Малый тоже получил травму, но поддержал ребят в матчах против Дании и Финляндии. Мы всегда стараемся, чтобы те ребята, которые много сделали и делают для сборной, ездили с командой и поддерживали нас внутри коллектива", - приводит слова Адиева пресс-служба КФФ.

Ранее был опубликован расширенный состав сборной Казахстана на оставшиеся игры в нынешней квалификации. Адиев уже прокомментировал свой выбор.

Напомним, 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор завершит выездным матчем против Словении 20 ноября.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →