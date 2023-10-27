Адиев высказался о новичках сборной Казахстана перед матчами отбора на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью пресс-службе казахстанской федерации футбола поделился планами на предстоящий сбор, который стартует 5 ноября в Астане, сообщают Vesti.kz.

- Магомед Мусаевич, предстоящий сбор начнется намного раньше, чем обычно. Как будет проходить УТС? Чем он будет уникален?

- Изначально мы планировали начать УТС 10 ноября, однако решили сдвинуть еще на пять дней раньше. Хотим, чтобы та группа людей, которая не участвует в финале Кубка Казахстана и еврокубках, поддерживала форму и находилась под нашим контролем. Слишком большой отрезок свободного времени и понимаем, что за неделю мы не приведем их в нужную форму.

- В расширенный список попали 40 футболистов. С чем связано такое большое количество игроков?

- У некоторых футболистов после финала Кубка Казахстана будет пару дней паузы. В это время мы хотим просмотреть других игроков. Понятно, что многие из них не попадут в окончательный список. С 5 по 10 ноября проведем сбор, который будет носить ознакомительно-просмотровый характер. Также планируется контрольный матч против сборной Казахстана U-21, чтобы наглядно увидеть игры футболистов молодежной команды. Они находятся у нас в резерве, мы наблюдаем за ними и хотим лично познакомиться в тренировочном процессе. С 11-го числа, когда к команде присоединятся остальные футболисты, мы начнем подготовку к предстоящим играм в полном составе.

- Что можете сказать о новичках команды на предстоящий сбор?

- В пятидневном сборе мы хотим "пощупать" их в тренировочном процессе, познакомиться лично, и тем самым показать, что эти футболисты находятся у нас на виду. Понимаем, что в определенный момент они могут попасть в национальную сборную и быть конкурентоспособными.

- Заключительный матч против Словении пройдет на натуральном покрытии, а УТС будет проходить на искусственном газоне. Не возникнут ли сложности с адаптацией поля?

- Мы очень долго думали над этим вопросом. В планах было провести сбор в Алматы, сыграть против Сан-Марино и оттуда полететь в Словению. Но мы отталкивались от погодных условий - тяжело понять, какая будет погода в Алматы с 10 по 17 ноября. Если будут морозы, это тоже проблемы - тогда мы не смогли бы провести те необходимые для нас плановые нагрузки. Поэтому решили остановиться на "Астана Арене". Крыша арены будет закрыта, погода будет соответствующей, и мы сможем провести те нагрузочные работы. Понятно, что переход с искусственного покрытия на натуральное немного скажется, но не думаю, что это будет глобальной проблемой. В прошлом году в Лиге наций мы тоже готовились на "Астана Арене", сыграли с Азербайджаном, затем провели два выездных матча на натуральных полях против Словакии и Беларуси. Переход с искусственного поля был нормальным и мышечных травм не наблюдалось. В тренировочном процессе мы добавим некоторые детали, чтобы переход на натуральное поле прошел менее болезненным, такой опыт у нас уже есть.

17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор завершит выездным матчем против Словении 20 ноября. С расширенным составом нашей сборной можно ознакомиться здесь.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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