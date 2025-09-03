В перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Уэльса состоится торжественное прощание с бывшими игроками национальной команды — Асхатом Тагыбергеном и Александром Марочкиным, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В этом году оба футболиста объявили о завершении карьеры в сборной.

Завершение международной карьеры

Тагыберген завершил выступления за сборную после матча третьего тура отбора ЧМ-2026 против Северной Македонии (0:1), а Марочкин — после встречи Лихтенштейн – Казахстан (0:2) в этом же турнире.

Ближайшие матчи сборной Казахстана

4 сентября Казахстан примет Уэльс в рамках пятого тура отбора ЧМ-2026, а уже 7 сентября команда Али Алиева сыграет на выезде с Бельгией.

Группа J

Северная Македония – 8 очков (4 матча)

Уэльс – 7 очков (4 матча)

Бельгия – 4 очка (2 матча)

Казахстан – 3 очка (3 матча)

Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)

