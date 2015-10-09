Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 07:46
 

Казахстану вынесли вердикт на матч с Уэльсом и выделили Дастана Сатпаева

  Комментарии (2)

Казахстану вынесли вердикт на матч с Уэльсом и выделили Дастана Сатпаева Дастан Сатпаев. ©КФФ

Появился прогноз на матч сборных Казахстана и Уэльса в рамках пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

2

Команды сыграют 4 сентября в Астане.

Российский сайт "Футбол на Куличках" назвал победителя матча.

"Единственное светлое пятно казахстанской сборной на сером теле текущей отборочной кампании – победа над командой Лихтенштейна. Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Али Алиев, под руководством которого казахстанцы дважды выиграли, но успех в спарринге с Кюрасао и победа над аутсайдером группы прям уж сильно никого не впечатлили. Кадровых проблем у Казахстана много, но есть и восходящая звезда – 17-летний Дастан Сатпаев из сенсационного "Кайрата".

Валлийцы одержали две победы в родных стенах, а вот в гостях у Северной Македонии довольствовались ничьей. Плюс в последнем поединке Уэльс потерпел обидное поражение в Бельгии, где забил три, но пропустил сразу четыре. Кадровых проблем у гостей накануне встречи не очень много, даже без Аарона Рэмзи, Коннора Робертса и Итана Ампаду они являются фаворитами.

Статистические факты

  • команды провели между собой один матч, в котором Уэльс выиграл дома со счётом 3:1;
  • единственный гол в ворота Уэльса казахстанцы забили с пенальти;
  • казахстанцы потерпели два поражения подряд;
  • в 11 последних матчах казахстанцы не играли вничью;
  • свои три очка в текущей кампании казахстанцы набрали в гостях;
  • в 10 последних матчах валлийцы потерпели одно поражение;
  • в гостях в текущей кампании Уэльс ещё не побеждал.

    • Прогноз от ФНК

    Казахстанская сборная не впечатляла ни под руководством прежнего главного тренера, ни при новом наставнике. Фаворитский статус коллектива Крэйга Беллами оправдан многими объективными факторами.

    Прогноз: победа Уэльса", - пишет ФНК.

    Ранее был назван точный счёт матча Казахстан - Уэльс, подробности - по ссылке.

    Группа J

  • Северная Македония – 8 очков (4 матча)
  • Уэльс – 7 очков (4 матча)
  • Бельгия – 4 очка (2 матча)
  • Казахстан – 3 очка (3 матча)
  • Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)

    • Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
    Сегодня 19:00   •   идёт
    Казахстан
    Казахстан
    0:0
    Уэльс
    Уэльс
    Кто победит в основное время?
    Казахстан
    Ничья
    Уэльс
    Проголосовало 682 человек

