Казахстану вынесли вердикт на матч с Уэльсом и выделили Дастана Сатпаева

Появился прогноз на матч сборных Казахстана и Уэльса в рамках пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Команды сыграют 4 сентября в Астане.

Российский сайт "Футбол на Куличках" назвал победителя матча.

"Единственное светлое пятно казахстанской сборной на сером теле текущей отборочной кампании – победа над командой Лихтенштейна. Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Али Алиев, под руководством которого казахстанцы дважды выиграли, но успех в спарринге с Кюрасао и победа над аутсайдером группы прям уж сильно никого не впечатлили. Кадровых проблем у Казахстана много, но есть и восходящая звезда – 17-летний Дастан Сатпаев из сенсационного "Кайрата".

Валлийцы одержали две победы в родных стенах, а вот в гостях у Северной Македонии довольствовались ничьей. Плюс в последнем поединке Уэльс потерпел обидное поражение в Бельгии, где забил три, но пропустил сразу четыре. Кадровых проблем у гостей накануне встречи не очень много, даже без Аарона Рэмзи, Коннора Робертса и Итана Ампаду они являются фаворитами.

Статистические факты

команды провели между собой один матч, в котором Уэльс выиграл дома со счётом 3:1;



единственный гол в ворота Уэльса казахстанцы забили с пенальти;



казахстанцы потерпели два поражения подряд;



в 11 последних матчах казахстанцы не играли вничью;



свои три очка в текущей кампании казахстанцы набрали в гостях;



в 10 последних матчах валлийцы потерпели одно поражение;



в гостях в текущей кампании Уэльс ещё не побеждал.

Прогноз от ФНК

Казахстанская сборная не впечатляла ни под руководством прежнего главного тренера, ни при новом наставнике. Фаворитский статус коллектива Крэйга Беллами оправдан многими объективными факторами.

Прогноз: победа Уэльса", - пишет ФНК.

Ранее был назван точный счёт матча Казахстан - Уэльс, подробности - по ссылке.

Группа J

Северная Македония – 8 очков (4 матча)



Уэльс – 7 очков (4 матча)



Бельгия – 4 очка (2 матча)



Казахстан – 3 очка (3 матча)



Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)