Сборные
Вчера 11:19
 

В сборной Казахстана приняли решение по Тагыбергену и защитнику "Астаны"

  Комментарии (1)

В сборной Казахстана приняли решение по Тагыбергену и защитнику "Астаны" Асхат Тагыберген. ©КФФ

В перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Уэльса состоится торжественное прощание с бывшими игроками национальной команды — Асхатом Тагыбергеном и Александром Марочкиным, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

1

Продолжение
В этом году оба футболиста объявили о завершении карьеры в сборной.

Завершение международной карьеры

Тагыберген завершил выступления за сборную после матча третьего тура отбора ЧМ-2026 против Северной Македонии (0:1), а Марочкин — после встречи Лихтенштейн – Казахстан (0:2) в этом же турнире.

Ближайшие матчи сборной Казахстана

4 сентября Казахстан примет Уэльс в рамках пятого тура отбора ЧМ-2026, а уже 7 сентября команда Али Алиева сыграет на выезде с Бельгией.

Группа J

  • Северная Македония – 8 очков (4 матча)
  • Уэльс – 7 очков (4 матча)
  • Бельгия – 4 очка (2 матча)
  • Казахстан – 3 очка (3 матча)
  • Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)

    • Ранее Казахстану вынесли вердикт на матч с Уэльсом и выделили Дастана Сатпаева. Также был назван точный счёт предстоящей игры.

    Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
    Сегодня 19:00   •   идёт
    Казахстан
    Казахстан
    0:0
    Уэльс
    Уэльс
    Кто победит в основное время?
    Казахстан
    Ничья
    Уэльс
    Проголосовало 682 человек

    Живи спортом!