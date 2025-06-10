В сборной Казахстана назвали причину поражения от Северной Македонии

Защитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Сергей Малый прокомментировал поражение национальной команды в матче против Северной Македонии в рамках отбора к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Напомним, накануне подопечные Али Алиева провели домашнюю встречу на "Астане Арене" и уступили со счетом 1:0.

"Не хватило немного уверенности, мы старались и пытались забить, но, возможно, где-то не хватило опыта, где-то уверенности в сегодняшнем матче. Много тренировок провели в последние дни - как перед матчем с Беларусью, так и перед игрой с Северной Македонией. Атмосфера в сборной Казахстана хорошая, в целом все нормально", - цитирует слова защитника Telegram-канал "Тотальный футбол KZ"

Следующий матч национальная команда проведет 4 сентября - на своем поле примет сборную Уэльса. В первом туре отборочного цикла подопечные Али Алиева проиграли валлийцам на выезде (1:3), а во втором — обыграли Лихтенштейн со счетом 2:0.

Послематчевую пресс-конференцию главного тренера сборной Казахстана Али Алиева можно прочитать по ссылке или посмотреть видеоматериал ниже.