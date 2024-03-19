В сборной Казахстана нашли замену Алипу в матче за путевку на Евро-2024

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Сегодня 07:30
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Главный тренер перопаловского "Кызылжара" Али Алиев высказался о дисквалификации Нуралы Алипа на матч полуфинала плей-офф Лиги наций между сборными Казахстана и Греции, передают Vesti.kz.

"Исходя из того, что наша сборная играет в системный футбол, дисквалификация Алипа не будет значительной потерей. Конечно, будет сложно качественно заменить левоногого центрального защитника с хорошим первым пасом. В плане игры в обороне, те же Ерланов и Зайнутдинов могут закрыть эту позицию, учитывая то, что Бахтиер уже играл на этой позиции в "Бешикташе". Сборная Казахстана - системная команда, которая не зависит от индивидуальных качеств определенных звездных игроков. Тот, кто выйдет на позиции Алипа поймет, насколько важна эта роль", - сказал Алиев в интервью Meta-ratings.kz.

Напомним, матч Греция - Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах.

Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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