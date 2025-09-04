В сборной Аргентины сделали эмоциональное заявление о Лионеле Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций, говоря о вероятном последнем домашнем матче Лионеля Месси в отборе ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Наставник аргентинцев подчеркнул, что предстоящая игра против Венесуэлы 5 сентября в Буэнос-Айресе станет особенной.

"Да, это матч, который, как сказал Лео, будет эмоциональным, особенным и приятным, ведь это действительно наш последний отборочный матч", — сказал Скалони, не сдерживая слёз.

Тренер сборной Аргентины не смог сдержать слёз после заявления про Месси

"Мы должны наслаждаться этим, как всегда говорили. Больше всех буду наслаждаться этим я. Для меня было честью работать с ним, и надеюсь, болельщики на стадионе тоже получат удовольствие, потому что он по-настоящему этого заслуживает", — цитирует слова Скалони ESPN.

Месси проведёт последний матч за сборную в Аргентине?

Месси, которому 38 лет, ранее подтвердил, что встреча с Венесуэлой станет его последней дома в рамках квалификации. Однако Скалони выразил уверенность, что это не окончание истории: Если восьмикратный обладатель "Золотого мяча" решит, что это конец, наставник пообещал сделать всё, чтобы провести ещё одну игру в домашних стенах.

Аргентина готовится к ещё одному чемпионату мира с участием Месси

Напомним, сборная Аргентины уже гарантировала себе первое место в отборе КОНМЕБОЛ и путёвку на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Венесуэла же продолжает борьбу за исторический выход на мундиаль: команда Фернандо Батисты занимает седьмое место и рассчитывает как минимум на стыковые матчи.

