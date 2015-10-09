Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Обладатель "Золотого мяча" назвал принципиальную разницу между Роналду и Месси

Криштиану Роналду (слева) и Лионель Месси (справа).

Действующий обладатель "Золотого мяча", испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес озвучил разницу между португальцем Криштиану Роналду и Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

"Разница между Роналду и Месси в том, что в матче с Роналду мы боялись того, что он может сделать в штрафной, а с Месси мы боялись его по всему полю", — цитирует слова Родри The Touchline.

Отметим, что оба игрока считаются лучшими представителями спорта за последние 20 лет. На двоих они собрали 13 "Золотых мячей" (8 - у Месси, 5 - у Роналду).

На данный момент 40-летний Криштиану Роналду продолжает выступать в саудовском "Аль-Насре". В прошлом сезоне португалец забил 35 голов и отдал четыре результативные передачи в 41-м матче.

Лионель Месси также давно покинул европейскую арену. Его новым клубом с 2023 года является американский "Интер Майами". В текущей кампании аргентинец 22 раза поражал ворота соперников, а также отдал 10 ассистов в 27-ми играх.

