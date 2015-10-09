Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная Узбекистана по футболу получила отказ перед ЧМ-2026 - СМИ

Португальский тренер Паулу Бенту отклонил предложение стать главным наставником сборной Узбекистана, которая уже завоевала путёвку на чемпионат мира-2026 в США, передают Vesti.kz.

Португальский тренер Паулу Бенту отклонил предложение стать главным наставником сборной Узбекистана, которая уже завоевала путёвку на чемпионат мира-2026 в США, передают Vesti.kz.

По информации A Bola, 56-летний специалист посчитал, что условия, предложенные узбекской федерацией, не соответствуют его ожиданиям и планам на данном этапе карьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что именно Бенту может возглавить сборную Узбекистана на грядущем мундиале.

Опытный тренер ранее руководил сборной Португалии (2010–2014) и сборной Южной Кореи, которую вывел на чемпионат мира-2022. Последним местом работы Бенту была сборная ОАЭ, откуда он был уволен в марте этого года.

Напомним, 5 июня сборная Узбекистана впервые в истории оформила выход на чемпионат мира по футболу. На турнире 2026 года, который пройдёт в США, команда сыграет в числе участников финальной стадии. Путёвку на мундиаль узбекистанцы гарантировали себе после нулевой ничьей в гостях с ОАЭ, закрепившись на втором месте группы А с 18 очками.

Футболист сборной Узбекистана выбрал Казахстан. Подробности

