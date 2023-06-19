Сборная Северной Ирландии собралась устроить настоящее шоу в матче с Казахстаном

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Сегодня 16:46
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Форвард сборной Северной Ирландии Джош Мадженнис высказался о предстоящем матче отбора Евро-2024 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы H состоится в Белфасте и начнется в 00:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Международные окна сжаты. Время на подготовку к игре ограничено, особенно если речь идет о выездном матче. Игра против Казахстана в понедельник вечером пройдет быстро, но вам никогда не нужно беспокоиться о том, как настраивать себя для большого вечера на "Виндзор Парк".

Играть на выезде за Северную Ирландию очень интересно, но ничто не сравнится с атмосферой "Виндзора". Наш стадион может действительно напугать команды и заставить нас включить дополнительную передачу.

Просыпаться в день матча на "Виндзоре" - это прекрасное чувство. Когда матч начинается вечером, как это было в понедельник, день может показаться длинным, но это часть задачи подготовки на таком уровне.

То же самое будет и с ребятами в понедельник. После поражения от Дании и проигрыша Финляндии в последнем матче в "Виндзоре", я знаю, что в команде есть серьезное желание выйти на поле и устроить настоящее шоу для зелено-белой армии у себя дома.

В игре с Данией было много положительных моментов. Теперь пришло время развить их и набрать три очка перед двумя выездными матчами в сентябрьском окне", - цитирует Мадженниса BBC.

Северная Ирландия - Казахстан: почему этот матч нельзя пропустить и кто фаворит

Перед этим матчем Казахстан с шестью очками идет на первом месте в таблице, тогда как Северная Ирландия, набрав три балла, располагается на предпоследней, пятой строчке.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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