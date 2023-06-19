Сборная Северной Ирландии собралась устроить настоящее шоу в матче с Казахстаном

Форвард сборной Северной Ирландии Джош Мадженнис высказался о предстоящем матче отбора Евро-2024 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы H состоится в Белфасте и начнется в 00:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Международные окна сжаты. Время на подготовку к игре ограничено, особенно если речь идет о выездном матче. Игра против Казахстана в понедельник вечером пройдет быстро, но вам никогда не нужно беспокоиться о том, как настраивать себя для большого вечера на "Виндзор Парк".

Играть на выезде за Северную Ирландию очень интересно, но ничто не сравнится с атмосферой "Виндзора". Наш стадион может действительно напугать команды и заставить нас включить дополнительную передачу.

Просыпаться в день матча на "Виндзоре" - это прекрасное чувство. Когда матч начинается вечером, как это было в понедельник, день может показаться длинным, но это часть задачи подготовки на таком уровне.

То же самое будет и с ребятами в понедельник. После поражения от Дании и проигрыша Финляндии в последнем матче в "Виндзоре", я знаю, что в команде есть серьезное желание выйти на поле и устроить настоящее шоу для зелено-белой армии у себя дома.

В игре с Данией было много положительных моментов. Теперь пришло время развить их и набрать три очка перед двумя выездными матчами в сентябрьском окне", - цитирует Мадженниса BBC.