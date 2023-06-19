© Северная Ирландия - Казахстан: почему этот матч нельзя пропустить и кто фаворит

Сборная Казахстана по футболу готовится к самому ответственному моменту этого лета – главную команду страны ждут два матча отборочного цикла чемпионата Европы-2024. 17 июня команда на выезде сыграет с Сан-Марино, а 20 числа – в гостях с Северной Ирландией.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о значимости матча со сборной Северной Ирландией и объясняет, почему пропустить эту игру ни в коем случае нельзя. Также мы подготовили свой прогноз на предстоящее противостояние.

Живая мечта попасть на Евро

Сборная Казахстана по итогам двух туров имеет на своем счету три набранных очка. Мартовская победа над Данией (3:2) вселила уверенность, которой теперь веет и от игроков, и от болельщиков. Сборная постарается набрать максимальное количество очков в играх с Сан-Марино и Северной Ирландией.

Соперничать с Северной Ирландией, несмотря на то, что многие игроки этой команды представляют английские клубы, вполне по силам подопечным Магомеда Адиева. После прошлогодних успехов в Лиге наций на сборную Казахстана настраиваются очень серьезно, и это обоснованно. Класс и дух у казахстанской дружины есть, и победа в этой игре очень ценна в погоне за путевкой на чемпионат Европы.

Атмосфера родоначальников футбола

До сих пор живы споры относительно того, где же зародился футбол. Но самое популярное мнение гласит, что вид спорта номер один появился на свет именно в Великобритании. Северная Ирландия – часть этого государства. И у казахстанских футболистов, многие из которых мечтают уехать играть в топовые чемпионаты Европы, будет прекрасная возможность проявить себя на британском стадионе, вмещающем свыше 18 тысяч зрителей, и пропитаться этой атмосферой.

В 2008-м на легендарном "Уэмбли" англичанам забивал Жамбыл Кукеев, но сборной этот гол не помог (1:5). В 2019-м на шотландской арене "Хэмпден Парк" в игре с местной сборной (1:3) свою фамилию на табло зажег Бахтиер Зайнутдинов. Посмотрим, кто на этот раз забьет за национальную команду Казахстана на земле родоначальников футбола. И, быть может, фанаты увидят первую выездную победу казахстанцев, добытую в Великобритании.

Уникальный момент и поддержка сборной

Кажется, еще никогда в сборную Казахстана не верили так сильно. За последний год команда добилась существенного прогресса, и зрители уже приучились к положительным эмоциям после просмотра матчей. Символично, что в такой момент сборная получает еще больше всесторонней поддержки. Так, казахстанский Home Credit Bank разместит на матче свои мотивирующие заставки на LED-дисплеях, чтобы нашим игрокам было увереннее на чужом поле.

На стадионе "Уиндзор Парк" в понедельник будет присутствовать реклама казахстанского банка, оказавшего поддержку национальной команде. Именно в такие моменты все, начиная от футболистов и заканчивая болельщиками, понимают, как важно единство для достижения больших целей.

Прогноз на матч: минимальная победа сборной Казахстана

Сборная Северной Ирландии далеко не самая надежная команда в родных стенах. С прошлого года победы оттуда увозили венгры (0:1) и греки (0:1), а киприоты сыграли вничью (2:2). Плюс ко всему, почти все североирландские игроки только завершили клубный сезон, и они находятся далеко не в самом свежем функциональном состоянии. Что касается казахстанской дружины, то многие футболисты только сейчас вышли на пик, ведь в КПЛ идет лишь середина сезона.

Сборная Казахстана верит в успех, и в случае победы над Сан-Марино послезавтра этого оптимизма будет еще больше. Поэтому у подопечных Адиева есть все шансы одержать победу на выезде. Для этого нужно дисциплинированно сыграть как в обороне, так и в атаке, и подойти к игре с оптимальным составом. Основной нападающий Абат Аймбетов как раз вернется к этой встрече после отбывания дисквалификации.

Напомним, что матч между сборными Северной Ирландией и Казахстана пройдет в ночь на вторник 20 июня и начнется в 00:45 по времени Астаны. Эту игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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