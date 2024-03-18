Сборная Роналду представила форму на Евро-2024

Сборная Португалии представила форму, в которой сыграет на предстоящем чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Домашний комплект остался в традиционных красно-зеленых цветах. Гостевая (выездная) форма выполнена в белом цвете на которой имеется голубой мозаичный узор, а также темно-синие элементы.

"Комплекты отдают дань традиции сквозь призму современности", - гласит сообщение технического спонсора португальцев.

Сборная Франции представила форму на Евро-2024 и Олимпиаду

На Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии команда Португалии сыграет в группе F со сборными Турции, Чехии и одним из победителей плей-офф Лиги наций, которым может стать Казахстан.