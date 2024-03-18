Сборная Франции представила форму на Евро-2024 и Олимпиаду

Представлена игровая форма сборной Франции по футболу на предстоящий Евро-2024 в Германии и домашнюю Олимпиаду в Париже, сообщают Vesti.kz.

Основной (домашний) комплект выполнен в цвете "синий электрик" с цветами французского флага на воротнике и эмблемой в виде гигантского галльского петуха на груди.

Гостевая форма будет белого цвета с продольными красными и синими полосами с синими вставками.

23 и 26 марта французы сыграют в этой форме в товарищеских матчах против команд Германии и Чили.

На Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля команда Франции сыграет со сборными Австрии, Нидерландов и одним из победителей плей-офф Лиги наций.

Напомним, Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

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