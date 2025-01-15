Сборная Казахстана собралась бороться за выход на ЧМ-2026. Подробности

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов рассказал "Матч ТВ", что национальной команде под руководством Станислава Черчесова нужно реабилитироваться после провального выступления в Лиге наций и побороться за выход в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана начнет выступление в квалификации ЧМ-2026 в марте матчами с Уэльсом и Лихтенштейном. Также в группе с командой выступают сборные Северной Македонии и Бельгии.

- Задача на отбор к чемпионату мира - выход в финальную стадию?

- Надо стремиться в каждом матче добывать максимальный результат и по возможности побороться за выход на чемпионат мира. Группа у нас непростая, ровная, и при определенной доли удачи и других сопутствующих факторах можно побороться за выход на чемпионат мира.

- Все понимают, что за Лигу наций надо исправиться?

- Конечно. У нас была сложная группа, понимаем, что нужно исправляться. И в игре, и в результатах есть где прибавить. Но тренерский штаб это прекрасно понимает. Команда уже показала, что способна достигать положительных результатов особенно в домашних матчах, так что постараемся порадовать болельщиков игрой и результатами, - сказал Бекенов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. В шести матчах Лиги наций под руководством российского специалиста команда пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Ранее стало известно, что Черчесова останется на посту главного тренера сборной Казахстана. Спеециалист будет работать с комнадой до конца отборочного цикла к ЧМ-2026.