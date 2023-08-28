Сборная Казахстана сделала заявление по составу перед матчами отбора Евро-2024

В окончательный список сборной Казахстана по футболу внесены некоторые изменения перед матчами отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
По информации пресс-службы КФФ, по причине травмы на ближайших играх не будет задействован защитник "Астаны" Михаил Габышев. Он выбыл из строя перед матчем с "Кайратом".
Вместо него в команду будет привлечен Багдат Каиров из костанайского "Тобола".
Напомним, 7 сентября подопечные Магомеда Адиева сыграют с Финляндией, а 10 сентября встретятся с Северной Ирландией Оба матча пройдут в Астане.
Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией