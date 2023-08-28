Сборная Казахстана сделала заявление по составу перед матчами отбора Евро-2024

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Сегодня 15:24
©КФФ

В окончательный список сборной Казахстана по футболу внесены некоторые изменения перед матчами отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФФ, по причине травмы на ближайших играх не будет задействован защитник "Астаны" Михаил Габышев. Он выбыл из строя перед матчем с "Кайратом".

Вместо него в команду будет привлечен Багдат Каиров из костанайского "Тобола".

Напомним, 7 сентября подопечные Магомеда Адиева сыграют с Финляндией, а 10 сентября встретятся с Северной Ирландией Оба матча пройдут в Астане.

Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9
2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9
3 Дания 4 2 1 1 7-5 7
4 Словения 4 2 1 1 5-4 7
5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3
6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0

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Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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