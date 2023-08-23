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Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией

Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил окончательный состав на матчи против Финляндии и Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

7 сентября подопечные Адиева примут Финляндию, а 10 сентября сыграют с Северной Ирландией, оба матча пройдут в Астане.

Состав сборной Казахстана:

вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Астана");

защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все - "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит"), Еркин Тапалов ("Кызыл-Жар"), Лев Скворцов ("Химки"), Марат Быстров ("Ахмат"), Алибек Касым ("Актобе");

полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ"), Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Максим Самородов ("Актобе"), Рамазан Оразов ("Тобол"), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Владислав Прокопенко (все - "Астана");

нападающие: Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Абат Аймбетов ("Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат").

Ранее Магомед Адиев сделал заявление об отставке.

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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