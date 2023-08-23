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От ветеранов до больших талантов. Кому из кандидатов в сборную Казахстана перестал доверять Адиев

От ветеранов до больших талантов. Кому из кандидатов в сборную Казахстана перестал доверять Адиев
©КФФ

Состав сборной Казахстана на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2024 не удивил, но при этом вне списка осталось достаточное количество заметных игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам Магомед Адиев мог не вызвать того или иного кандидата. 

За год с лишним работы в сборной Адиев суммарно задействовал 34 игрока (это те, кто выходили на поле). Есть определенный костяк, который вызывается практически в любых обстоятельствах, а есть игроки ротируемые. Но к слову, из тех самых 34 футболистов двое уже закончили карьеру - это Юрий Логвиненко и Елдос Ахметов.

Есть и другие опытные исполнители, чей пик в сборной, возможно, уже прошел. Прежде всего это касается Дмитрия Шомко и Гафуржана Суюмбаева

А вот большинство других либо проигрывают конкуренцию, либо испытывают проблемы в своих клубах. Так Артур Шушеначев не оказался даже в расширенном списке, его подвинули более молодые Иван Свиридов и Рамазан Каримов. 

Отсутствие постоянной клубной практики и соответственно тонуса привело к тому, что уже несколько игровых сессий в сборной пропустили Айбар Жаксылыков и Абылайхан Жумабек. У них наверняка остаются амбиции в рамках сборной, но для возвращения им, похоже, надо сменить команды. 

Конкуренция отодвинула от сборной опорника "Тобола" Самата Жарынбетова. По сути, он проиграл свое место Еркину Тапалову из "Кызыл-Жара", учитывая, что это два схожих по характеристикам игрока. 

Огромный набор игроков в "Ордабасы" сказывается не только на Жаксылыкове, но и на Владиславе Васильеве. Хавбек играл при Адиеве на старте прошлого цикла Лиги наций, но с тех пор больше не получал вызов. 

Выделяется из этой когорты, кому Адиев сначала предоставлял шанс, а затем перестал - Бауыржан Байтана. Если в прошлом году у "джамбульского Баджо" были сложности с адаптацией в "Актобе", то сейчас он боевая единица в клубе и важный игрок, однако его статус в сборной никак не поменялся. При этом сам Байтана считает, что если бы его рассматривали как игрока запаса, то он не видит смысла для вызова. И вот это заявление, похоже, окончательно оставит хавбека вне сборной, по крайней мере, пока там работает Адиев.

Напомним, что сборная Казахстана в отборе на Евро-2024 набрала девять очков в четырех матчах. 7 сентября команда Адиева примет Финляндию, а 10 сентября Казахстан сыграет с Северной Ирландией, оба матча пройдут в Астане.

Фото: КФФ©

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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