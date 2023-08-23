Главный тренер сборной Казахстана по футболу сделал заявление об отставке

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "Спорт-Экспрессу" ответил на вопрос о том, покинет ли он свой пост в случае невыхода на чемпионат Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

- Болельщик в чате задает вопрос, о степени уместности которого судить вам: "Если сборная Казахстана не выйдет на чемпионат Европы, имея два варианта выхода, - вы уйдете в отставку?"

- Я ответственен за результат. Если тренер хочет продолжить работать с командой, то должен показывать соответствующие результаты. Я от ответственности никогда не бежал и не собираюсь искать в чем-то или в ком-то оправданий. Не выйдем - значит, я виноват.

- Сделаете что-то эксклюзивное, если Казахстан выйдет на Евро-2024?

- Об этом пока не думаю. Думаю о настоящем. Если выйдем - что болельщики попросят, то и сделаем!

- Можете в центре Астаны казахский танец станцевать, например.

- Я уже один раз станцевал. Вы же видели - где я и где танцы?! Вы что, хотите изуродовать такие прекрасные танцы?

Казахстан объявил состав на домашние матчи отбора на Евро-2024

Напомним, Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. В отборе на Евро-2024 команда набрала девять очков в четырех матчах.

В сентябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два домашних матча. 7 сентября подопечные Адиева примут Финляндию, а через три дня также дома сыграют с Северной Ирландией.

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