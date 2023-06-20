Сборная Казахстана пробьется на Евро-2024? Каково положение команд в группе после громкого успеха

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Сегодня 09:18
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу включилась в борьбу за выход на чемпионат Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Для того, чтобы пробиться в финальную стадию, подопечным Магомеда Адиева необходимо занять в группе H первое или второе место. 

Проведя выездную серию из двух игр, команда Казахстана подошла к перерыву на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков. Такое же количество у сборной Финляндии, занимающей первую строчку. Казахстан уступает ей по разнице забитых-пропущенных мячей.

Уже в следующем туре, который состоится 7 сентября, может определиться единоличный лидер группы H - Казахстан и Финляндия проведут матч в Астане.

На третьем и четвертом местах располагаются сборные Дании и Словении соответственно, набравшие по семь очков. Затем идут Северная Ирландия (3 очка) и Сан-Марино (0 очков).

Напомним, минувшей ночью сборная Казахстана одержала громкую победу в Белфасте, обыграв Северную Ирландию со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова.  

 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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