Сборная Казахстана пробьется на Евро-2024? Каково положение команд в группе после громкого успеха

Сборная Казахстана по футболу включилась в борьбу за выход на чемпионат Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Для того, чтобы пробиться в финальную стадию, подопечным Магомеда Адиева необходимо занять в группе H первое или второе место.

Проведя выездную серию из двух игр, команда Казахстана подошла к перерыву на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков. Такое же количество у сборной Финляндии, занимающей первую строчку. Казахстан уступает ей по разнице забитых-пропущенных мячей.

Уже в следующем туре, который состоится 7 сентября, может определиться единоличный лидер группы H - Казахстан и Финляндия проведут матч в Астане.

На третьем и четвертом местах располагаются сборные Дании и Словении соответственно, набравшие по семь очков. Затем идут Северная Ирландия (3 очка) и Сан-Марино (0 очков).

Напомним, минувшей ночью сборная Казахстана одержала громкую победу в Белфасте, обыграв Северную Ирландию со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →