Сборная Казахстана пробьется на Евро-2024? Каково положение команд в группе после громкого успеха

Сборная Казахстана по футболу включилась в борьбу за выход на чемпионат Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
Для того, чтобы пробиться в финальную стадию, подопечным Магомеда Адиева необходимо занять в группе H первое или второе место.
Проведя выездную серию из двух игр, команда Казахстана подошла к перерыву на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков. Такое же количество у сборной Финляндии, занимающей первую строчку. Казахстан уступает ей по разнице забитых-пропущенных мячей.
Уже в следующем туре, который состоится 7 сентября, может определиться единоличный лидер группы H - Казахстан и Финляндия проведут матч в Астане.
На третьем и четвертом местах располагаются сборные Дании и Словении соответственно, набравшие по семь очков. Затем идут Северная Ирландия (3 очка) и Сан-Марино (0 очков).
Напомним, минувшей ночью сборная Казахстана одержала громкую победу в Белфасте, обыграв Северную Ирландию со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова.