Сборная Казахстана понесла потерю на матч с Азербайджаном

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Защитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов пропустит товарищеский матч с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

По информации источника, футболист получил травму в игре против Армении (1:2), когда в подкате заблокировал опасный удар соперника. Тапалов не принимал участие в предыгровой тренировке и не сыграет в предстоящем контрольном матче.

Матч Азербайджан – Казахстан состоится 11 июня венгерском городе Сомбатхей и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция здесь.

Сообщалось, что на этой игре будет присутствовать новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

 

Метки:
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