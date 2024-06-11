Сборная Казахстана понесла потерю на матч с Азербайджаном

Защитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов пропустит товарищеский матч с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

По информации источника, футболист получил травму в игре против Армении (1:2), когда в подкате заблокировал опасный удар соперника. Тапалов не принимал участие в предыгровой тренировке и не сыграет в предстоящем контрольном матче.

Матч Азербайджан – Казахстан состоится 11 июня венгерском городе Сомбатхей и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция здесь.

Сообщалось, что на этой игре будет присутствовать новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.