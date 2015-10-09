Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 16:16
 

Сборная Казахстана по футболу выбрала соперника на ноябрь

  Комментарии (1)

Сборная Казахстана по футболу выбрала соперника на ноябрь ©КФФ

Сборная Казахстана по футболу договорилась с соперником о проведении контрольного матча в ноябре этого, передают Vesti.kz.

По информации источника, Казахстан проведёт товарищеский матч со сборной Фарерских островов.

Игра пройдет в ноябре после заключительного матча квалификации к чемпионату мира-2026 против команды Бельгии, который намечен на 15 ноября.

Согласно регламенту УЕФА, каждая сборная обязана провести 10 встреч за календарный год. Казахстан уже сыграл восемь матчей квалификации, а также провел "товарняк" с Беларусью (1:4).

Встреча с Фарерами на выезде станет завершающей в списке.

Добавим, что 8 сентября Фарерские острова в матче отбора на ЧМ-2026 обыграли в гостях Гибралтар со счётом 1:0. Теперь в активе сборной шесть очков в пяти играх.

Казахстан - Фарерские острова: история противостояний

На уровне сборных было сыграно четыре матча. Два из них состоялись в рамках отбора на ЧМ-2014: первый закончился ничьей (1:1), а второй выиграл Казахстан - 2:1.

Еще товарищеские встречи состоялись в 2003 году. Оба матча выиграли Фареры со счётом 2:1 и 3:2.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

  1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
  2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
  3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
  4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
  5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

  • 10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;
  • 13 октября - Северная Македония - Казахстан;
  • 15 ноября - Казахстан - Бельгия.
