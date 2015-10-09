В Казахстане шокировали прогнозом на дебютный матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов поделился ожиданиями от дебюта алматинского "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов. Команда Рафаэля Уразбахтина сыграет с лиссабонским "Спортингом", передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия).

"Смотрите, какие результаты в Лиге чемпионов: "Карабах" обыграл "Бенфику", "Реал" еле-еле забрал три очка у "Марселя". Я ожидаю ничейного результата в матче "Спортинг" - "Кайрат", хотя большое преимущество будет у португальцев. Почему я так считаю? Потому что "Кайрат" заранее полетел в Лиссабон, адаптируется и, как всегда, выйдет на игру с боевым настроением. Тем более в составе команды есть португалец — это очень важный психологический момент. Проблема в том, что у "Кайрата" два основных вратаря травмированы и выйдет 18-летний паренёк. В последнем матче наше открытие этого сезона — Темирлан Анарбеков — сломал челюсть. Третий вратарь — очень молодой и необстрелянный, команде будет сложно. Но кто знает, вдруг он станет открытием?", — сказал Черепанов в беседе с "Чемпионатом".

Помимо "Спортинга" на общем этапе ЛЧ "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).