Сборная Казахстана объявила состав на последний матч группового раунда Лиги наций

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 20:51
©KFF

Сборная Казахстана по футболу и сборная Азербайджана объявили стартовые составы на матч шестого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Баку. Ее начало в 22:00 по времени Астаны.

Казахстан будет представлен таким составом: Шацкий, Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Быстров, Каиров, Астанов, Дарабаев, Куат, Оразов, Жумабек.

За Азейрбайджан сыграют Магомедалиев, Хагверди, Гусейнов, Мустафазаде, Джафаркулиев, Махмудов, Эдди, Озобич, Кекджю, Дадашов, Шейдаев.

Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и поднялись в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.

Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций

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