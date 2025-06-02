Сборная Казахстана лишилась игрока перед двумя матчами

Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед ближайшими матчами - защитник "Актобе" Алибек Касым не сможет помочь команде, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФФ, футболист получил травму в поединке между "Актобе" и "Кайрата", а затем не смог продолжить встречу.

В связи с этим Касым не присоединится к национальной сборной на предстоящем учебно-тренировочном сборе. Кто заменит защитника, станет известно позже.



Напомним, 5 июня сборная Казахстана проведет товарищеский матч против Беларуси на "Борисов-Арене", а 9 июня в рамках квалификации чемпионата мира-2026 примет Северную Македонию.

Ранее главный тренер Али Алиев огласил окончательную заявку команды на ближайшие игры. Также стало известно, что и 16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев не сыграет за сборную.