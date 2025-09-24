Сборная Казахстана рассматривала кандидатуру известного итальянского футболиста Фабио Каннаваро на пост главного тренера, но отказалась от этой идеи, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана по футболу хотела Каннаваро

По информации источника, в Казахстане отказались от кандидатуры экс-игрока мадридского "Реала" по финансовым соображениям.

"Наверное, все вы читали, что в некоторых пабликах сообщали о том, что сборную Казахстана по футболу может возглавить крутой экс-футболист из Италии. Так вот, это Фабио Каннаваро. Экс-защитник "Ювентуса" и "Реала" является первым в истории футбола защитником, выигравшим "Золотой мяч". Предметных переговоров с ним не было, узнавали его доступность и желание, а когда узнали, что тренер хочет в год 2 млрд тенге, решили, что он не совсем тот, кто нужен сейчас нашей команде", - написал журналист Эльдар Аманбаев.

Напомним, в шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры главный тренер национальной команды Али Алиев объявил об отставке.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)