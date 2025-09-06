Сборные
Вчера 18:59

Сборная Казахстана по футболу одержала сенсационную победу

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U19) обыграла Шотландию в рамках турнира Slovenia Nations Cup-2025, сообщают Vesti.kz.

Встерча завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанцев. Голы забили Исмаил Бекболат и Азамат Туякбаев.

Напомним, в первом матче команда Казахстана разгромила сборную ОАЭ со счетом 5:0. В следующей игре, которая пройдет 9 сентября казахстанцы сыграют с Исландией.

Добавим, что на турнире также участвуют команды Польши, Словении, Фарерский Островов и Азербайджана. 