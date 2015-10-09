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Сборные
9 апреля 22:22
 

Сборная Бразилии выбрала нового тренера: он выгнал Неймара и обойдется в 2,5 миллиона евро

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Сборная Бразилии выбрала нового тренера: он выгнал Неймара и обойдется в 2,5 миллиона евро ©instagram.com/neymarjr/

В сборной Бразилии определились с новым главным тренером. С большой долей вероятности им станет Жорже Жезуш, который возглавляет саудовский "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz со сссылкой на UOL Esporte.

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В сборной Бразилии определились с новым главным тренером. С большой долей вероятности им станет Жорже Жезуш, который возглавляет саудовский "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz со сссылкой на UOL Esporte.

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По информации источника, Бразильская конфедерация футбола готова выплатить неустойку в 2,5 миллиона евро за 70-летнего специалиста. В организации хотят, чтобы Жезуш возглавил сборную Бразилии уже в мае.

Отказ от миллионов

Планируется, что португалец доработает в Саудовской Аравии до завершения финала Лиги чемпионов Азии, запланированного на 3 мая. Его контракт со сборной Бразилии будет рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года 

При этом Жезуш будет получать в сборной Бразилии на 80 процентов меньше того, что он зарабатывает в саудовском клубе. Зарплата специалиста в "Аль-Хиляле" превышает 10 миллионов евро в год, а в Бразилии ему будут платить - чуть больше 2 миллионов плюс бонусы. Тем не менее тренер готов пойти на понижение ради работы в сборной.

Отношения с Неймаром

Жезуш в своей тренерской карьере успел поработать в Бразилии: в 2019-2020 годах он возглавлял "Фламенго", с которым стал чемпионом страны, обладателем Суперкубка Бразилии, Кубка Либертадорес и Рекопы Южной Америки.

В контексте возможного нового места работы Жорже интересно, как будут развиваться их отношения с Неймаром. Нападающий вернулся в "Сантос" в январе после того, как Жезуш сказал, что не рассчитывает на него в "Аль-Хиляле".


28 марта Доривал Джуниор был уволен с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения в отборочном турнире ЧМ-2026 от Аргентины (1:4).

Сборная Бразилии идет на четвертом месте в таблице южноамериканской квалификации чемпионата мира 2026 года, набрав 21 очко после 14 игр. Следующий матч команда проведет 4 июня в гостях против сборной Эквадора — эта встреча может стать дебютной для Жезуша.

Бразилия Неймар Саудовская Аравия Футбол

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