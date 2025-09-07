Без Сатпаева и Анарбекова: Казахстан назвал состав на матч с Бельгией в рамках отбора к ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев определился с основным составом на матч против Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в группе J, передают Vesti.kz.

Состав сборной Казахстана на матч с Бельгией:№12 - Сейсен (вратарь);№3 - Алип (капитан);№4 - Жаксыбаев;№6 - Касым;№7 - Мужиков;№8 - Оразов;№10 - Самородов;№11 - Вороговский;№17 - Кенжебек;№22 - Астанов;№23 - Омиртаев.

Матч группы J между сборными Бельгии и Казахстана состоится сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия). Начало игры — в 23:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Группа JУэльс – 10 очков (5 матчей)Северная Македония – 8 очков (4 матча)Бельгия – 7 очков (3 матча)Казахстан – 3 очка (4 матча)Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)